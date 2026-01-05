Samsung TV Micro RGB R95H da 130 pollici | la rivoluzione visiva al CES 2026

Samsung presenta la TV Micro RGB R95H da 130 pollici al CES 2026, una soluzione avanzata per l’intrattenimento visivo. Con tecnologia di ultima generazione, questa TV promette immagini brillanti e dettagli nitidi, offrendo un’esperienza coinvolgente e di alta qualità. Ideale per appassionati e professionisti, rappresenta un passo avanti nel settore dei display di grandi dimensioni, puntando a stabilire nuovi standard di prestazioni e affidabilità.

Le luci del CES 2026 si sono appena accese, ma sembra che Samsung abbia già intenzione di oscurare la concorrenza, letteralmente e metaforicamente, grazie alla brillantezza del suo nuovo display di punta. La fiera dell'elettronica di consumo più importante al mondo è il palcoscenico scelto per il debutto del Samsung TV Micro RGB, modello R95H, un televisore che non si limita a essere grande, ma punta a riscrivere le regole della fedeltà cromatica. Con una diagonale impressionante di 130 pollici, questo dispositivo non è solo uno schermo, ma una parete video destinata alle residenze di lusso e agli appassionati di cinema più esigenti.

Samsung al CES 2026 presenta il colossale Micro RGB da 130 pollici e OLED a 165Hz - Samsung ha presentato al CES 2026 una nuova gamma di TV Micro RGB, Neo QLED e OLED. multiplayer.it

CES2026: Samsung presenta il primo TV Micro RGB da 130 pollici al mondo - Il Samsung R95H fa parte della lineup TV 2026 del brand, la prima a supportare HDR10+ ADVANCED, l’ultima evoluzione del formato HDR10+ promosso da Samsung Electronics insieme a Amazon Prime Video, ... cellulare-magazine.it

LaPresse. . La TV che sa tutto di te: novità Samsung al CES di Las Vegas. Presentato il mostruoso schermo Micro RGB da 130 pollici dotato di Intelligenza Artificiale avanzata. Chiedi una ricetta e lui risponde basandosi sulla tua vita: "So che ti stai allenando, e - facebook.com facebook

Samsung LCD Micro RGB R95H da 65 fino a ben 130 pollici: è record! x.com

