Nuovi Tv Samsung Micro RGB fino a 115 | colori realistici e funzioni IA

Samsung annuncia la prossima gamma di TV Micro RGB, con schermi fino a 115 pollici e funzionalità IA avanzate. Presentata al CES 2026 di Las Vegas, questa linea si distingue per colori più realistici e prestazioni migliorate. Un’innovazione pensata per offrire un’esperienza visiva di alta qualità, combinando tecnologia all’avanguardia e funzionalità intelligenti.

Samsung presenterà la nuova gamma di TV Micro RGB in occasione del CES 2026, in programma dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas. Line-up con funzionalità avanzate, da 55 a 115 pollici.I Tv Micro RGB sono televisori con tecnologia RGB mini LED. Si tratta di LCD senza filtro quantum dot, con. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Nuovi Tv Samsung Micro RGB fino a 115": colori realistici e funzioni IA Leggi anche: LG annuncerà al CES 2026 il suo primo TV LCD micro RGB Leggi anche: LG Micro RGB evo: la rivoluzione TV al CES 2026 sfida i limiti del colore La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Samsung alza l’asticella dei televisori tra colori, AI e nuovi tagli da 55 a 155 pollici: al CES 2026 la nuova linea Micro RGB; Samsung amplia la gamma TV Micro RGB nel 2026: in arrivo modelli da 55 a 115 pollici; Samsung vuole portare Gemini anche sul vostro frigo: le novità attese al CES 2026; Da 115 a 130 pollici: Samsung sfida i limiti del Micro RGB. Samsung alza l’asticella del premium con i nuovi TV Micro RGB - Samsung amplia la linea TV Micro RGB per il 2026: nuovi modelli fino a 115 pollici, colori BT. focustech.it

In arrivo i nuovi TV Micro RGB aggiornati di Samsung - In un annuncio ufficiale, l'azienda ha confermato che rivelerà il suo modello Micro RGB aggiornato al CES 2026. notebookcheck.it

Samsung amplia la gamma TV Micro RGB nel 2026: in arrivo modelli da 55 a 115 pollici - Samsung amplia la gamma TV Micro RGB nel 2026: in arrivo modelli da 55 a 115 pollici: Nuove diagonali, retroilluminazione LCD con Micro LED RGB e copertura completa del BT. avmagazine.it

