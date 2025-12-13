La fatturazione elettronica verso San Marino è obbligatoria ma non per tutti

La fatturazione elettronica verso San Marino è obbligatoria, ma con alcune eccezioni. In particolare, le imprese devono emettere fatture elettroniche nei confronti delle società con sede nella Repubblica di San Marino, conformandosi alle normative vigenti. Questo processo mira a semplificare le transazioni e garantire trasparenza tra le parti coinvolte.

Nei confronti delle società con sede nella Repubblica di San Marino deve essere emessa la fattura elettronica. Da questo obbligo, però, sono esclusi i soggetti che in Italia sono solo identificati, ma non sono stabili. Le operazioni, però, devono essere sempre documentate da delle fatture cartacee. I dubbi e le perplessità sulla gestione dei rapporti con questo Paese continuano ancora oggi, anche se la fatturazione elettronica è stata introdotta da un po’ di anni e, adesso, è ampiamente utilizzata negli scambi commerciali tra i due Stati. A fare un po’ di chiarezza è intervenuta l’Agenzia delle Entrate: è stato spiegato come debbano essere gestiti i rapporti con le imprese e i professionisti di San Marino. Quifinanza.it

