La fatturazione elettronica verso San Marino è obbligatoria ma non per tutti

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fatturazione elettronica verso San Marino è obbligatoria, ma con alcune eccezioni. In particolare, le imprese devono emettere fatture elettroniche nei confronti delle società con sede nella Repubblica di San Marino, conformandosi alle normative vigenti. Questo processo mira a semplificare le transazioni e garantire trasparenza tra le parti coinvolte.

Nei confronti delle società con sede nella Repubblica di San Marino deve essere emessa la fattura elettronica. Da questo obbligo, però, sono esclusi i soggetti che in Italia sono solo identificati, ma non sono stabili. Le operazioni, però, devono essere sempre documentate da delle fatture cartacee. I dubbi e le perplessità sulla gestione dei rapporti con questo Paese continuano ancora oggi, anche se la fatturazione elettronica è stata introdotta da un po’ di anni e, adesso, è ampiamente utilizzata negli scambi commerciali tra i due Stati. A fare un po’ di chiarezza è intervenuta l’Agenzia delle Entrate: è stato spiegato come debbano essere gestiti i rapporti con le imprese e i professionisti di San Marino. Quifinanza.it

fatturazione elettronica verso sanLa fatturazione elettronica verso San Marino è obbligatoria, ma non per tutti - Nei rapporti commerciali con la Repubblica di San Marino la fatturazione elettronica è obbligatoria. quifinanza.it

Via libera alla fatturazione elettronica interna e a un’app di ultima generazione per la Smac - A farlo sapere è la segreteria Finanze annuncia l’implementazione di iniziative per garantire "procedure semplificate e un maggiore ... ilrestodelcarlino.it

la fatturazione elettronica verso san marino 232 obbligatoria ma non per tutti

© Quifinanza.it - La fatturazione elettronica verso San Marino è obbligatoria, ma non per tutti

Fatturazione Elettronica San Marino - Prima Parte

Video Fatturazione Elettronica San Marino - Prima Parte