Moldova hit by widespread power cuts amid Ukraine grid problems

Questa mattina a Chisinau si sono verificati blackout diffusi nell’intera Moldova. Le autorità spiegano che i problemi alla rete energetica ucraina hanno causato una serie di interruzioni improvvise, lasciando senza corrente molte zone del paese. Le squadre di emergenza stanno lavorando per ripristinare il servizio, ma al momento non ci sono tempistiche precise. La situazione resta critica e crea disagi tra la popolazione.

According to a Moldovan energy ministry statement on the Telegram app, disruptions in Ukraine's grid led to a voltage drop on one of the power lines into Moldova. Most districts in Moldova's Chisinau were without electricity supplies, the city mayor Ion Ceban said on Telegram, with officials adding that even traffic lights were not working. Ukrainian energy officials have yet to comment on the situation. Emergency power cuts have also been introduced in some parts of Ukraine, power company DTEK said, and the metro in Kyiv has stopped operating. The grid emergency has also led to a temporary halt to Kyiv's water supply, officials said.

