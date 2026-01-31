Modi ally proposes social media ban for India’s teens as global debate grows
Un alleato del primo ministro Narendra Modi propone di vietare i social media per i giovani in India. La proposta arriva in un momento di crescente dibattito globale sulla sicurezza dei minori online. La legge, ancora in fase di discussione, mira a limitare l’uso dei social tra i ragazzi, sollevando immediatamente reazioni contrastanti tra chi sostiene la tutela dei minori e chi vede nella misura una possibile limitazione delle libertà digitali.
“Not only are our children becoming addicted to social media, but India is also one of the world’s largest producers of data for foreign platforms,” lawmaker L.S.K. Devarayalu told Reuters on Friday. “Based on this data, these companies are creating advanced AI systems, effectively turning Indian users into unpaid data providers, while the strategic and economic benefits are reaped elsewhere,” he said. Australia last month became the first country to ban social media for children under 16, blocking access in a move welcomed by many parents and child advocates but criticised by major technology companies and free-speech advocates. 🔗 Leggi su Internazionale.it
