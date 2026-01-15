Australia social media ban hits 4.7 million teen accounts in first month

A un mese dall'implementazione del divieto sui social media in Australia, circa 4,7 milioni di account di adolescenti sono stati disattivati. La misura mira a tutelare i giovani, riducendo il tempo trascorso online e promuovendo un uso più sicuro delle piattaforme digitali. L'intervento rappresenta un passo importante nel panorama delle politiche di tutela dei minori nel contesto digitale.

