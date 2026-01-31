Modena devastante frontale tra due auto | muore un bimbo di 5 anni

Questa pomeriggio a San Possidonio, un incidente frontale tra due auto ha causato la morte di un bambino di cinque anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 all’incrocio tra via Mazza e via Chiavica Mari. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per il bambino non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le cause dello scontro.

Tragedia nel pomeriggio di oggi, 31 gennaio, nella Bassa modenese. Un bambino di cinque anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 17 a San Possidonio, all'incrocio tra via Mazza e via Chiavica Mari. La vittima, di origine cinese e residente con la famiglia nella cittadina emiliana, è deceduta a seguito del violento impatto tra due automobili. Padre ricoverato in gravi condizioni, feriti anche due cittadini moldavi. Nello schianto sono rimaste ferite altre tre persone. Il padre del bambino, che viaggiava sulla stessa vettura, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Baggiovara, dove è ricoverato in condizioni gravi.

