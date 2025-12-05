Tremendo frontale tra due auto | Elisa De Paris muore a 33 anni aveva due figli piccoli

5 dic 2025

Una giovane mamma di 33 anni, Elisa De Paris, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, a Longarone, in provincia di Belluno. L'auto su cui viaggiava la vittima si è scontrata frontalmente con un'altra vettura guidata da una. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

