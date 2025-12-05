Tremendo frontale tra due auto | Elisa De Paris muore a 33 anni aveva due figli piccoli
Una giovane mamma di 33 anni, Elisa De Paris, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, a Longarone, in provincia di Belluno. L'auto su cui viaggiava la vittima si è scontrata frontalmente con un'altra vettura guidata da una. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Tremendo frontale tra due auto sulla statale: i due conducenti finiscono in ospedale --> https://www.nordest24.it/incidente-ora-scontro-frontale-statale-termeno - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia alle porte della città, scoppia incendio dopo un tremendo frontale: morta una donna - Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso, ma non si è potuto far nulla salvare la donna. Secondo ravennatoday.it
Tremendo frontale tra due auto sul ponte translagunare: un ferito estratto dalle lamiere, è grave - Scontro tra due auto sul ponte translagunare a Chioggia: un conducente estratto dai Vigili del Fuoco e trasferito in elicottero. Si legge su nordest24.it
Tremendo frontale tra due auto sulla statale: i due conducenti finiscono in ospedale - Incidente a Ora: scontro frontale sulla statale per Termeno, due feriti soccorsi da Croce Bianca e vigili del fuoco. Scrive nordest24.it
Violento schianto frontale nella notte, due auto distrutte (FOTO): una persona bloccata tra le lamiere - Gravissimo incidente nel corso della notte sulla statale della Val Pusteria. Secondo ildolomiti.it
Tremendo frontale tra due auto: morto un ragazzo di 26 anni, gravi due coniugi - Il terribile incidente è avvenuto sulla strada regionale 429, nei pressi di Castelfiorentino (Firenze). Da today.it
Schianto spaventoso, auto completamente distrutte: dramma in Italia, immagini tremende - Grave incidente questa mattina sulla Provinciale 23, in località S’Arenarzu, nel territorio di Abbasanta, dove due auto si sono violentemente scontrate ... Si legge su thesocialpost.it