Mlacic che smacco | rifiuta l’Inter ma sta per firmare con un altro club italiano

Branimir Mlacic sta per firmare con l’Udinese, anche se aveva attirato l’interesse dell’Inter. Il giovane difensore dell’Hajduk Spalato ha deciso di non aspettare oltre e ha scelto di continuare la sua carriera in Italia con i friulani. La trattativa con i nerazzurri si è ufficialmente chiusa, lasciando il club milanese senza il suo obiettivo. Ora tutto sembra pronto per l’accordo tra Mlacic e l’Udinese.

Branimir Mlacic è pronto a sbarcare in Serie A, ma non vestirà la maglia dell'Inter. La pista che portava ai nerazzurri si è ormai definitivamente chiusa e, nelle ultime ore, è l'Udinese ad aver accelerato con decisione per il difensore centrale classe 2007 dell'Hajduk Spalato. Il club friulano ha formalizzato una proposta ufficiale ai croati per assicurarsi subito il giovane talento. Come riferisce Fabrizio Romano, i contatti sono continui e l'operazione è in fase avanzata: la chiusura potrebbe arrivare attorno ai 5 milioni di euro, cifra molto simile a quella su cui in precedenza avevano trovato un'intesa Inter e Hajduk.

