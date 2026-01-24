Calciomercato Inter | ecco cosa vuole Mlacic prima di firmare

Il calciomercato dell’Inter si concentra sul futuro di Branimir Mlacic. Prima di ufficializzare il trasferimento, la società desidera conoscere le aspettative e le condizioni del giocatore. Questa fase è fondamentale per definire i dettagli dell’accordo e integrare il profilo di Mlacic nel progetto tecnico del club. La trattativa si avvicina a un momento decisivo, con l’obiettivo di completare l’operazione nel rispetto delle esigenze di entrambe le parti.

Calciomercato Inter. Si avvicina un passaggio chiave per il futuro di Branimir Mlacic e per le strategie di mercato dell’ Inter. Nelle prossime ore è infatti previsto un incontro tra i dirigenti nerazzurri e Fali Ramadani, agente del giovane difensore dell’ Hajduk, con l’obiettivo di provare a sbloccare una trattativa che va avanti da settimane e che finora non ha ancora trovato una svolta definitiva. Il talento croato, classe 2006, è da tempo nel mirino dell’ Inter e l’operazione sembrava inizialmente ben avviata. Tuttavia, l’entusiasmo iniziale ha lasciato spazio a qualche riflessione da parte del giocatore, che non ha ancora dato il via libera definitivo al trasferimento.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Calciomercato Inter, prima offerta per Mlacic: per Romano il problema è…L’Inter ha presentato la prima offerta per Mlacic, un giovane talento che interessa al club.

Calciomercato Inter, fari puntati su Mlacic: ecco l’offerta nerazzurra! Cifre e dettagliL’Inter prosegue le trattative per portare Mlacic in nerazzurro.

