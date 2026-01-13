Werner addio Lipsia | l’attaccante tedesco vola in MLS! Ecco il club con cui sta per firmare
Timo Werner sta per trasferirsi in Major League Soccer, abbandonando Lipsia. L’attaccante tedesco sta per firmare con un club statunitense, segnando un cambio importante nella sua carriera. Di seguito, i dettagli dell’accordo e le implicazioni di questa operazione per il suo percorso professionale.
: tutti i dettagli dell’accordo economico Timo Werner lascia il calcio europeo per una nuova avventura oltreoceano. Secondo quanto riferito dall’esperto Fabrizio Romano, l’attaccante tedesco dell’RB Lipsia ha trovato l’accordo totale per il trasferimento a titolo definitivo ai San Jose . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
RB Lipsia, per Werner si avvicina l'addio a parametro zero. Ad attendere c'è l'Inter Miami - Il contratto di Timo Werner con l'RB Lipsia scade in estate, ma l'attaccante potrebbe lasciare il club già nella finestra di mercato invernale. tuttomercatoweb.com
