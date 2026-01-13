Werner addio Lipsia | l’attaccante tedesco vola in MLS! Ecco il club con cui sta per firmare

Timo Werner sta per trasferirsi in Major League Soccer, abbandonando Lipsia. L’attaccante tedesco sta per firmare con un club statunitense, segnando un cambio importante nella sua carriera. Di seguito, i dettagli dell’accordo e le implicazioni di questa operazione per il suo percorso professionale.

RB Lipsia, per Werner si avvicina l'addio a parametro zero. Ad attendere c'è l'Inter Miami - Il contratto di Timo Werner con l'RB Lipsia scade in estate, ma l'attaccante potrebbe lasciare il club già nella finestra di mercato invernale. tuttomercatoweb.com

