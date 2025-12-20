Sport da Ranieri a De Giorgi assegnati i premi Asi
AGI - Da Claudio Ranieri, a Jury Chechi, passando per Ferdinando De Giorgi in rappresentanza di un volley azzurro che non vuole essere sazio di successi. Sono le storie di imprese sportive a fare da padrone sul palco del Salone d'Onore del CONI in occasione della cerimonia di consegna del premio ASI Sport & Cultura. A fare gli onori di casa è Claudio Barbaro, sottosegretario al Mase e presidente ASI: "Lo sport ha tantissime sfaccettature, con ricadute di carattere sociale, culturale, ambientale e occupazionale. Sono una serie di aspetti che stiamo cercando di interconnettere in questo premio per dimostrare che lo sport non è solo il raggiungimento del risultato, ma un mondo che incrocia tantissimi interessi e che può essere centrale nelle dinamiche di crescita del paese ", ha sottolineato Barbaro a margine di una cerimonia che ha visto la presenza tra gli altri del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, l'amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Beniamino Quintieri. 🔗 Leggi su Agi.it
