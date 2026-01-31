Minorenni nei guai | non si fermano all' alt della polizia e gettano la droga dal finestrino durante l' inseguimento

Durante un inseguimento a Foligno, due minorenni hanno tentato di scappare alla polizia, non fermandosi all'alt e lanciando droga dal finestrino. La polizia li ha arrestati in flagrante, trovandoli in possesso di sostanze stupefacenti.

Non si fermano all'alt e gettano la droga dal finestrino durante l'inseguimento. È successo a Foligno dove la polizia ha arrestato in flagranza due minorenni per detenzione ai fini di spaccio. Da quanto ricostruito l'intervento è scattato nell'ambito di un servizio di controllo sul territorio, nell'area compresa fra via Ancona e viale Piave. I poliziotti hanno tentato di fermare un'auto che procedeva ad alta velocità. Non fermandosi all'alt, gli agenti hanno iniziato un inseguimento che si è concluso con il fermo dell'auto. Durante la corsa, il passeggero dell'auto ha gettato dal finestrino un involucro contenente 45 grammi di hashish, poi sequestrato insieme ad alcuni contanti proventi dell'attività di spaccio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Foligno Inseguimento

Un tentativo di fuga dopo aver ignorato l’alt dei carabinieri ha portato a un inseguimento che si è concluso con l’auto fuori strada.

Nella giornata del 12 dicembre, un uomo di 34 anni è stato arrestato dalle forze dell'ordine durante un inseguimento.

Ultime notizie su Foligno Inseguimento

