Non si ferma all' alt e scatta un inseguimento durante il quale tenta di gettare della droga | arrestato

Nella giornata del 12 dicembre, un uomo di 34 anni è stato arrestato dalle forze dell'ordine durante un inseguimento. L'individuo avrebbe tentato di disfarsi di droga e opporsi all'arresto, risultando coinvolto in attività di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Un 34enne è stato arrestato dalle forze dell'ordine nella giornata del 12 dicembre, in quanto sarebbe responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nella tarda mattinata del 12 dicembre, infatti, durante un posto di blocco a Porta Nuova, non si.

Pesaro, non si fermano all'alt della polizia: scatta l'inseguimento a folle velocità

