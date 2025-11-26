Auto rubata fuori al carcere 37enne assolto torna in libertà

Casertanews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assolto e scarcerato. Un 37enne originario di Villaricca torna libero dopo il processo per ricettazione di un’auto rubata nei pressi del carcere di Aversa.Il giudice del tribunale di Napoli Nord ha accolto la linea difensiva dell’avvocato Luigi Poziello derubricando il reato in furto aggravato e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

auto rubata fuori carcereRuba un’auto fuori al carcere di Aversa, assolto e scarcerato 37enne di Villaricca - Fortunato Aprile era accusato del reato di ricettazione di una Ford Puma rubata fuori dal carcere di Aversa nella scorsa estate, ragion per cui era stato destinatario di ordinanza di custodia cautelar ... Da internapoli.it

auto rubata fuori carcereGli rubano l'auto mentre è in carcere, straniero condannato per ricettazione - Aveva la disponibilità di un'auto rubata, una Fiat Stilo, il cui furto fu denunciato nel mese di giugno del 2018. msn.com scrive

auto rubata fuori carcereTentano di rubare un'auto, sorpresi e arrestati dalla Polizia - Sono tre le persone portate nel carcere di Foggia per aver cercato di portare via l'autovettura con il metodo della "spinta" ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Rubata Fuori Carcere