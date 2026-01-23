Scippo e minacce con una pistola | denunciato un 37enne parmigiano

Durante le recenti festività natalizie, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma ha rafforzato i controlli per garantire la sicurezza pubblica. Nel corso di queste attività, è stato denunciato un 37enne parmigiano responsabile di uno scippo con minacce armate. L’azione si inserisce nell’impegno delle forze dell’ordine di prevenire e contrastare la microcriminalità sul territorio.

Nel quadro delle attività di controllo del territorio e di concorso all'ordine e alla sicurezza pubblica, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma ha intensificato, durante il periodo delle recenti festività natalizie, i servizi di contrasto alla microcriminalità, di presidio.

