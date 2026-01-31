Militante della droga in moto | travestito da rider scovato durante un controllo a Milano

Durante un normale controllo, la polizia di Milano ha arrestato un uomo di origini straniere che si spacciava per un rider. L’uomo era in moto e cercava di passare inosservato, ma gli agenti hanno notato alcuni dettagli sospetti. Durante l’identificazione, hanno scoperto che si trattava di un militante coinvolto nello spaccio di droga. La vicenda si è conclusa con il suo arresto e l’indagine che prosegue per chiarire i collegamenti dell’organizzazione.

Un uomo di origine straniera, indagato per spaccio di sostanze stupefacenti a Milano, è stato arrestato durante un controllo della polizia che ha portato alla scoperta di un'organizzazione basata su un'abilità sorprendente: il travestimento. L'uomo, che si presentava come un fattorino di consegna a domicilio, si era adattato al modello di consegna rapida, indossando giacca con logotipo di una nota piattaforma di food delivery e utilizzando un motorino per muoversi tra i quartieri residenziali della città. L'operazione è scattata dopo segnalazioni di residenti che avevano notato movimenti sospetti di persone che si muovevano con atteggiamento furtivo e con veicoli non registrati in nome di aziende di consegne.

