Si veste da rider e finge di consegnare cibo per portare droga a domicilio | 24enne arrestato a Milano

Da fanpage.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Milano, un giovane di 24 anni è stato arrestato mentre cercava di consegnare droga fingendo di essere un rider. Gli agenti del commissariato Scalo Romano hanno scoperto che il ragazzo portava quasi mezzo chilo di sostanze stupefacenti, nascondendole dietro l’apparenza di una normale consegna di cibo.

Il 24enne è stato arrestato dagli agenti del commissariato Scalo Romano per detenzione ai fini di spaccio di quasi mezzo chilo di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Rider

Reggio Calabria, si finge carabiniere e si fa consegnare i gioielli da un’anziana: arrestato. Il video

Ordina cibo a domicilio per Natale e minaccia il rider con una pistola: 31enne denunciato

Un uomo di 31 anni di Pavia è stato denunciato per minaccia aggravata dopo aver puntato una pistola contro un rider durante una consegna natalizia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Rider

Argomenti discussi: Milano, si veste da rider per consegnare la droga: la Polizia di Stato arresta 24enne -; Yamaha WR125R special MBE 2026: l’adventure 125 si veste anni ’90.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.