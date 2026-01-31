Si veste da rider e finge di consegnare cibo per portare droga a domicilio | 24enne arrestato a Milano
Questa mattina a Milano, un giovane di 24 anni è stato arrestato mentre cercava di consegnare droga fingendo di essere un rider. Gli agenti del commissariato Scalo Romano hanno scoperto che il ragazzo portava quasi mezzo chilo di sostanze stupefacenti, nascondendole dietro l’apparenza di una normale consegna di cibo.
Il 24enne è stato arrestato dagli agenti del commissariato Scalo Romano per detenzione ai fini di spaccio di quasi mezzo chilo di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Fanpage.it
