Milano si traveste da rider e consegna droga al posto del cibo | alla polizia dice sono addetto alle pulizie

La polizia di Milano ha arrestato un 24enne peruviano che si spacciava per rider per consegnare droga. L’uomo, vestito da corriere, portava sostanze stupefacenti a domicilio, ma alla polizia ha detto di essere solo un addetto alle pulizie. Gli agenti hanno intercettato le consegne sospette e, al momento dell’intervento, hanno trovato droga nascosta nel suo zaino. Ora il giovane si trova in cella, in attesa di essere giudicato.

Eseguito un arresto a Milano. Un cittadino peruviano di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato sorpreso con diverse tipologie di droga e materiale per il confezionamento. L'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe utilizzato abbigliamento da rider per effettuare consegne a domicilio. Operazione della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il blitz è avvenuto giovedì 29 gennaio scorso, intorno alle ore 20, nei pressi di una struttura ricettiva situata in via Quintosole, a Milano.

