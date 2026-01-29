Maxi incidente all' uscita della Milano-Meda auto vola fuoristrada

Un incidente grave si è verificato all’uscita della Milano-Meda, dove un’auto ha perso il controllo e si è schiantata fuori strada. L’auto è finita in un’area sterrata e ha causato lunghe code al traffico. Quattro persone sono state soccorse sul posto, fortunatamente nessuna in condizioni critiche. La situazione ha creato disagi e si sta ancora lavorando per ripristinare la viabilità.

Un'auto incidentata all'interno di un'area sterrata, a ridosso dell'uscita della Milano-Meda, quattro persone soccorse - nessuna in gravi condizioni - e traffico in tilt. È il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio, a Bovisio Masciago.

