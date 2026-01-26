Una petizione è stata avviata per opporsi all’ingresso in Italia degli agenti dell’Ice durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. L’obiettivo è garantire la sicurezza della delegazione statunitense senza ricorrere a misure che potrebbero compromettere il rispetto delle normative italiane. La richiesta mira a evitare l’intervento di forze straniere, mantenendo un clima di collaborazione e rispetto tra i paesi coinvolti nell’evento internazionale.

No all’ingresso in Italia degli agenti dell’Ice per garantire la sicurezza della delegazione degli Stati Uniti. È quanto chiedono al governo e al Comitato organizzatore delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina due petizioni lanciate da Alleanza Verdi Sinistra e Azione. Il partito guidato da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli ha avviato la raccolta firme su Mettilafirma.it per “impedire l’ingresso e l’ operatività sul territorio nazionale di agenti dell’Ice (Immigration and Customs Enforcement) e come scorta alla delegazioni degli Stati Uniti”. Nel testo della petizione si legge: “L’Ice è la milizia che spara alla gente per strada a Minneapolis e porta via i bambini alle famiglie”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La petizione per dire no all’Ice a Milano-Cortina: “Non vogliamo le squadracce di Trump alle Olimpiadi invernali”

Approfondimenti su milano cortina

L’arrivo dell’Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane, in Italia segna un’importante novità per le Olimpiadi Milano-Cortina, dove gestirà la sicurezza degli Stati Uniti.

L’arrivo della polizia Ice di Trump in Italia solleva interrogativi sul ruolo delle forze statunitensi durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, successivamente all’omicidio di Renee Good.

Ultime notizie su milano cortina

