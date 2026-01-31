Le Olimpiadi di Milano-Cortina attirano più di sei milioni di italiani verso le località di montagna. Secondo un rapporto di Federalberghi, sono in arrivo 6,2 milioni di persone pronte a trascorrere le vacanze in alta quota, grazie all’evento sportivo.

Le olimpiadi di Milano-Cortina faranno incrementare il turismo italiano nelle località di montagna. A dirlo è un rapporto di Federalberghi, secondo cui 6,2 milioni di persone trascorreranno le vacanze in alta quota. Come ha spiegato il presidente dell’associazione, Bernabò Bocca, “non vi è dubbio che i Giochi Olimpici e Paralimpici attivino indirettamente una sorta di circuito virtuoso nell’andamento del turismo invernale: nell’immaginario collettivo, ci si sente un po’ tutti coinvolti. Ad assistere in presenza alle gare nei luoghi delle competizioni, abbiamo rilevato che saranno circa 2 milioni di italiani”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Milano-Cortina, le Olimpiadi attraggono il turismo di oltre sei milioni di italiani: ecco i dati

Il governo ha stanziato oltre 114 milioni di euro per assicurare la sicurezza delle Olimpiadi di Milano Cortina, rafforzando le misure di prevenzione e controllo.

Negli ultimi mesi, l'influenza ha interessato oltre 8 milioni di italiani, causando numerosi casi di infezioni respiratorie.

