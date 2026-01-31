Milano Cortina 2026 Inchingolo FS | Previsti 100mila passeggeri su treni e bus del Gruppo

Roma, 31 gennaio 2026 – "Per Milano Cortina 2026 come Gruppo FS abbiamo messo in campo un grande lavoro sul fronte ferroviario: RFI ha ristrutturato dieci stazioni nei territori interessati da queste Olimpiadi diffuse e Trenitalia si prepara a gestire flussi superiori ai 100mila passeggeri. Dal punto di vista degli investimenti, parliamo di 341 milioni di euro in Lombardia e 303 milioni tra Trentino e Veneto, a cui si affianca un importante contributo del trasporto su gomma, con circa 500 bus di Busitalia al giorno diretti verso le principali destinazioni in tutta Italia". Lo ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer Gruppo FS Italiane, a margine del sopralluogo con i giornalisti sui territori interessati da Milano Cortina 2026.

