Olimpiadi 2026 | il Gruppo FS presenta treni e bus con livrea speciale e il video dedicato ai giochi

A due mesi dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il Gruppo FS celebra l’arrivo della manifestazione con treni e bus con una speciale livrea dedicata e la proiezione del videomapping sulla facciata della stazione di Milano Centrale. I treni – Frecciarossa, Intercity e Regionale di Trenitalia – insieme al bus di Busitalia, circoleranno in tutta Italia nei prossimi mesi, a simboleggiare l’impegno del Gruppo FS come Mobility Premium Partner della manifestazione. Il videomapping, un omaggio visivo ai Giochi, sarà invece proiettato sulla facciata di Milano Centrale a partire dalle 17:30 con una preview, per poi proseguire nella programmazione ordinaria del palinsesto dalle 18:00 alle 23:30, da oggi fino al 15 marzo 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Olimpiadi 2026: il Gruppo FS presenta treni e bus con livrea speciale e il video dedicato ai giochi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

All'Aeroporto di Venezia un albero di Natale ispirato ai Giochi. L'iniziativa del gruppo Save coniuga festività e Olimpiadi #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Roma CONTINUANO I LAVORI PER LE OLIMPIADI E PARALIMPIADI MILANO-CORTINA 2026 ? ? Oggi riunione di coordinamento tra @MinisteroDifesa @SportGoverno e @DPCgov in vista del grande appuntamento di @milanocortina26 insieme Vai su X

Olimpiadi 2026, Gruppo FS svela treni e bus in livrea speciale e illumina Milano Centrale - A Milano Centrale il videomapping celebra l’identità visiva di Milano Cortina 2026, mentre Frecciarossa, Intercity, Regionali e bus Busitalia porteranno ... Come scrive affaritaliani.it

Tutto su: gruppo fs olimpiadi 2026 - A Milano Centrale il videomapping celebra l’identità visiva di Milano Cortina 2026, mentre Frecciarossa, Intercity, Regionali e bus Busitalia porteranno in tutta Italia i valori olimpici ... Segnala affaritaliani.it

Olimpiadi, cerimonia del braciere. Mattarella: «Abbiamo chiesto la tregua». Luca Zaia: «Cortina unica realtà al mondo ad aver ospitato i Giochi due volte» - Sergio Mattarella, con la cerimonia del braciere, ha dato il via al viaggio della Fiamma che, a partire dal 6 dicembre, percorrerà 12mila chilometri attraverso 110 province in 63 giorni. Lo riporta ilgazzettino.it

Olimpiadi 2026: Fs presenta treni e bus con livrea speciale e video dedicato - A due mesi dalla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, il gruppo Fs celebra l'arrivo della ... agenzianova.com scrive

OLIMPIADI, IL GRUPPO FS PRESENTA TRENI E BUS CON LIVREA SPECIALE - A due mesi dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il Gruppo FS celebra l’arrivo della manifestazione con treni e bus con una speciale livrea ... Secondo 9colonne.it

Olimpiadi 2026: Fs presenta treni e bus con livrea speciale e video dedicato - foto - Il gruppo Fs celebra l'arrivo dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 con treni e bus con una speciale livrea dedicata. Secondo agenzianova.com