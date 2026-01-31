Il portiere francese Mike Maignan ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan fino al 2031. Il club rossonero ha annunciato ufficialmente l’accordo, assicurando così il suo intervento tra i pali per molti anni ancora. La firma rappresenta un passo importante per il team, che punta sulla stabilità della rosa e sulla presenza di un elemento chiave come Maignan.

Ora è anche ufficiale. Mike Maignan ha rinnovato il proprio contratto con il Milan. Il capitano rossonero continuerà a difendere i colori rossoneri e la porta del Diavolo. Il contratto di 'Magic' Mike sarà uno dei più onerosi della rosa e la nuova scadenza è stata fissata per il 2031. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del Milan per il rinnovo di Mike Maignan. (Fonte acmilan.com) - AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031. Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ufficiale, Maignan ha firmato il rinnovo di contratto col Milan fino al 2031. Il comunicato

Approfondimenti su Maignan Milan

Il Milan si avvicina a un importante traguardo con il rinnovo di Mike Maignan, il portiere che ha dimostrato grande affidabilità in questa stagione.

Il Milan prepara il rinnovo di Maignan, che ora è a un passo dal firmare un accordo fino al 2031.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Maignan Milan

Argomenti discussi: È fatta, Maignan e Milan insieme fino al 2031. Ormai mancano solo firma e annuncio; Calciomercato, le news del 30 gennaio; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato oggi: Giovane in soccorso di Conte al Napoli, il Siviglia disturba la Juve per En-Nesyri. Maignan rinnova.

VIDEO MN - Maignan lascia Casa Milan: presto l'ufficialitàMike Maignan ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni, al termine di una trattativa che, l'estate scorsa, sembrava aver raggiunto un punto morto. milannews.it

Maignan ha firmato il rinnovo con il Milan: dettagli e cifre dell'accordo, sarà il più pagato della rosaMike Maignan sarà ancora il portiere del Milan: attesa per l'annuncio ufficiale sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno. msn.com

Splendida serata a tutti voi amici miei UFFICIALE: MAIGNAN GIURA AMORE ETERNO AL MILAN! Mentre tutti guardano ai nuovi acquisti, il Milan mette a segno il colpo più grande: MIKE MAIGNAN RESTA CON NOI! Proprio in questi minuti gli - facebook.com facebook

L'undici ufficiale schierato da #Allegri per #RomaMilan 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 5 De Winter; 56 Saelemaekers, 4 Ricci, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi; 18 Nkunku, 10 Leão. #Milan x.com