Ufficiale Maignan ha firmato il rinnovo di contratto col Milan fino al 2031 Il comunicato
Il portiere francese Mike Maignan ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan fino al 2031. Il club rossonero ha annunciato ufficialmente l’accordo, assicurando così il suo intervento tra i pali per molti anni ancora. La firma rappresenta un passo importante per il team, che punta sulla stabilità della rosa e sulla presenza di un elemento chiave come Maignan.
Ora è anche ufficiale. Mike Maignan ha rinnovato il proprio contratto con il Milan. Il capitano rossonero continuerà a difendere i colori rossoneri e la porta del Diavolo. Il contratto di 'Magic' Mike sarà uno dei più onerosi della rosa e la nuova scadenza è stata fissata per il 2031. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del Milan per il rinnovo di Mike Maignan. (Fonte acmilan.com) - AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031. Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
