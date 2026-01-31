Ufficiale il rinnovo di Maignan col Milan | ha firmato fino al 2031

Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di Mike Maignan, che resterà in rossonero fino al giugno del 2031. Il portiere francese ha deciso di continuare con il club, confermando la sua fiducia nella squadra e nel progetto. La società ha fatto un passo importante per mantenere il talento tra i pali a lungo termine.

Ufficiale il rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Il portiere francese ha deciso di legarsi alla formazione rossonera fino al giugno del 2031 con il club che ha messo a segno un colpo molto importante anche in ottica futura. Maignan, ufficiale il rinnovo (Ansa Foto) – calciomercato.it Fino a qualche settimana fa il futuro di Mike Maignan al Milan appariva molto difficile da immaginare ma, a cavallo tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 sono arrivati i contatti decisivi tra le parti per chiudere l'affare. Di seguito il comunicato del Milan: "AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031". Il portiere francese Mike Maignan ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan fino al 2031. Il Milan si avvicina a un importante traguardo con il rinnovo di Mike Maignan, il portiere che ha dimostrato grande affidabilità in questa stagione. Maignan si toglie dal mercato e si blinda al Milan: ufficiale il rinnovo fino al 2031MILANO - Giornata rovente a casa Milan con la dirigenza rossonera che, mentre cerca di rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, ufficializza il rinnovo più atteso. Fumata bianca definitiva per Mike Maignan ha firmato il prolungamento del suo contratto con il Milan. L'estremo difensore francese si è legato al club rossonero fino al 2031.

