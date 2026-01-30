Nei giorni che precedono la chiusura del mercato, il Milan lavora su più fronti. Oltre a cercare un attaccante come Jean-Philippe Mateta, i dirigenti rossoneri tengono d’occhio anche un difensore. La volontà è di rafforzare la rosa prima della fine della sessione di mercato, con decisioni che potrebbero arrivare in queste ore.

Ultimi giorni ad alta intensità in casa Milan. Non c’è solo il fronte Jean-Philippe Mateta: la dirigenza rossonera valuta anche un rinforzo in difesa per completare la rosa prima del gong. Le piste principali restano complesse. Axel Disasi preferirebbe restare in Premier League, mentre José María Giménez ha manifestato l’intenzione di chiudere la stagione con l’Atletico Madrid. Nonostante le difficoltà, Igli Tare e Giorgio Furlani restano vigili: l’obiettivo è farsi trovare pronti su eventuali occasioni last minute che possano emergere nelle ore finali del mercato. L'articolo proviene da MilanZone. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, non solo Mateta: occhi anche su un difensore

Il Milan accelera sul mercato e non si ferma.

L’attenzione nel mercato tra Torino e Napoli si concentra su un altro nome oltre a Marianucci.

