Milan clamorosa novità su Nkunku Rivelazione sul mercato Mateta e non solo | tanti nomi per l’attacco

Milan, voci clamorose sul futuro di Nkunku e una rivelazione di mercato. Mateta, Fullkrug: alternative per l'attacco e non solo. Le top news di Pianeta Milan del 6 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, clamorosa novità su Nkunku. Rivelazione sul mercato. Mateta e non solo: tanti nomi per l’attacco

CLAMOROSA RIVELAZIONE DI ADANI L'ex difensore dell'Inter ha confidato su YouTube di essere stato un tifoso del #Milan e di aver copiato le trecce di #Gullit - facebook.com Vai su Facebook

Milan, una voce clamorosa su Nkunku: incontro anche per Lewandowski youtu.be/sRbYiCeiF-Y?si… via @YouTube Vai su X

Clamoroso Milan, Nkunku va via già a gennaio? Previsto l’incontro con l’agente - L'attaccante francese potrebbe salutare il Milan già nel mese di gennaio. Segnala spaziomilan.it

Incontro con l’agente di Nkunku: c’è un’idea gennaio - A breve il Milan vedrà l'agente di Nkunku per fare il punto della situazione: potrebbe verificarsi un clamoroso scenario ... Secondo milanlive.it

Nkunku libera spazio, clamoroso Milan: incontro per Lewandowski - Il Milan sembra essersi stufato delle sue prestazioni: fuori Nkunku, dentro una leggenda a fine carriera ma ancora capace di fare molto male alle difese avversarie! calciomagazine.net scrive

Allegri elogia Nkunku verso Lazio Milan: ecco cosa ha detto l’allenatore - Segui le ultimissime sui rossoneri Alla vigilia dell’importante sfida di Coppa Italia contro la Lazio, l’allenatore del Milan, ... Si legge su milannews24.com

Milan, Allegri: "Leao e Nkunku? Curioso anch'io di vederli insieme" - Reduce da tre pareggi nelle ultime quattro partite, il Milan ha di fronte l'esame Roma da affrontare con le solite assenze post sosta di ottobre. Scrive gazzetta.it

Milan-Lecce (3-0), le pagelle: Santiago Gimenez finalmente in gol, Nkunku illumina San Siro e poi il solito Pulisic. Ma con il Lecce in 10 è tutto, troppo facile - Il Milan di Massimiliano Allegri (ancora in tribuna per squalifica e sostituito da Marco Landucci) si regala gli ottavi di finale di Coppa Italia (a dicembre contro la Lazio). Lo riporta leggo.it