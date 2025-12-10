Calciomercato Juve | obiettivo più vicino? Quella mossa del Milan lascia intendere che… Occhio al colpo a zero

Le dinamiche del calciomercato della Juventus sono in fermento, con un obiettivo che si avvicina sempre di più. La recente mossa del Milan ha attirato l’attenzione, lasciando intuire possibili sviluppi futuri. In particolare, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un colpo a zero per la porta, che potrebbe cambiare gli equilibri tra le grandi.

Calciomercato Juve: obiettivo più vicino? Quella mossa del Milan lascia intendere che. Occhio al colpo a zero per la porta. Il primato in classifica del Milan porta una firma indelebile: quella di Mike Maignan. Il portiere francese, tornato sui suoi livelli di eccellenza assoluta, è il grande artefice dei risultati rossoneri. “Magic Mike” ha ripreso a trascinare la squadra con parate decisive, garantendo quei punti pesanti che fanno la differenza nella corsa Scudetto. Scadenza 2026: corsa contro il tempo per la firma. Nonostante l’eccellenza in campo, la situazione contrattuale del numero 16 tiene col fiato sospeso la dirigenza di via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: obiettivo più vicino? Quella mossa del Milan lascia intendere che… Occhio al colpo a zero

Calciomercato Juventus, Guido Angelozzi ha fatto un annuncio sull’ex obiettivo bianconero. Ecco cosa ha detto sul suo futuro - Ecco cosa ha detto sul suo futuro L’eliminazione dalla Coppa Italia brucia ancora, specialmente dopo una mara ... Secondo juventusnews24.com

Calciomercato Juve, inizia il pressing: il Kulusevski bis, il portiere nei radar e il jolly inatteso - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato #Juve, inizia il pressing: il #Kulusevski bis, il portiere nei radar e il jolly inatteso Vai su X