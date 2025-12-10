Calciomercato Juve | obiettivo più vicino? Quella mossa del Milan lascia intendere che… Occhio al colpo a zero

Le dinamiche del calciomercato della Juventus sono in fermento, con un obiettivo che si avvicina sempre di più. La recente mossa del Milan ha attirato l’attenzione, lasciando intuire possibili sviluppi futuri. In particolare, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un colpo a zero per la porta, che potrebbe cambiare gli equilibri tra le grandi.

Calciomercato Juve: obiettivo più vicino? Quella mossa del Milan lascia intendere che. Occhio al colpo a zero per la porta. Il  primato in classifica  del  Milan  porta una  firma indelebile: quella di  Mike Maignan. Il portiere francese, tornato sui suoi  livelli di eccellenza assoluta, è il grande artefice dei risultati rossoneri.  “Magic Mike”  ha ripreso a trascinare la squadra con  parate decisive, garantendo quei  punti pesanti  che fanno la differenza nella corsa Scudetto. Scadenza 2026: corsa contro il tempo per la firma. Nonostante l’eccellenza in campo, la  situazione contrattuale  del numero 16 tiene col  fiato sospeso  la dirigenza di via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

