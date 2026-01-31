Mike Maignan è arrivato questa mattina in sede e sta firmando il rinnovo con il Milan. Dopo mesi di trattative e incertezze, il portiere francese ha deciso di restare fino al 2031. La firma ufficiale dovrebbe essere completata a breve, garantendo al club un punto fermo tra i pali per i prossimi anni. È un passo importante per il Milan, che si assicura un titolare affidabile e già fondamentale nella stagione in corso.

C’è un portiere in sede e ha portato una penna. Mike Maignan è arrivato a Casa Milan per firmare il contratto con il Milan. Poco prima, alla porta si era presentato il suo agente Jonathan Kebe. Maignan sta per firmare il rinnovo con il club più importante della sua vita fino al 2031, con l’ultimo anno di opzione a favore del club. Non è un caso che Kebe sia stato in sede già ieri. Il lavoro diplomatico è durato mesi, tra alti e bassi. Maignan e il Milan, durante la scorsa stagione, avevano trovato un principio di accordo, mai ratificato dal club. Da lì, si è entrati in un congelatore, con rapporti freddi e poche comunicazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan-Maignan, ci siamo: è in sede per firmare il rinnovo fino al 2031

Il Milan si avvicina a un importante traguardo con il rinnovo di Mike Maignan, il portiere che ha dimostrato grande affidabilità in questa stagione.

Il Milan prepara il rinnovo di Maignan, che ora è a un passo dal firmare un accordo fino al 2031.

