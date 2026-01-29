Milan Maignan verso il rinnovo | accordo fino al 2031

Il Milan prepara il rinnovo di Maignan, che ora è a un passo dal firmare un accordo fino al 2031. La società vuole blindare il portiere e assicurarsi una presenza stabile in porta per molti anni. La trattativa è in fase avanzata e, se tutto andrà come previsto, il contratto verrà firmato a breve. La decisione rafforza il progetto tecnico del club e manda un segnale forte al mercato.

Il Milan blinda uno dei suoi uomini simbolo e lo fa ora, a stagione in corso, con un accordo che guarda al lungo periodo: Mike Maignan è a un passo dal rinnovo fino a giugno 2031, scelta che rafforza la struttura tecnica del club e lancia un messaggio chiaro al mercato. La definizione dell’intesa, attesa nelle prossime ore, certifica la volontà rossonera di costruire il futuro partendo dalle certezze. Maignan, accordo vicino: durata e cifre. La notizia, anticipata da Orazio Accomando, indica una fumata bianca imminente. Il nuovo contratto del portiere francese prevede una scadenza al 2031, trasformando di fatto il numero 16 in una bandiera del club. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan si avvicina a un importante traguardo con il rinnovo di Mike Maignan, il portiere che ha dimostrato grande affidabilità in questa stagione.

Il Milan si appresta a ufficializzare il rinnovo di contratto di Mike Maignan, portandolo fino al 2031.

