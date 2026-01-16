Milan Maignan verso il rinnovo | chiusura fino al 2031

Il Milan si avvicina a un importante traguardo con il rinnovo di Mike Maignan, il portiere che ha dimostrato grande affidabilità in questa stagione. Durante l'evento Calciomercato – L’Originale, Gianluca Di Marzio ha aggiornato sulle trattative, confermando l’accordo fino al 2031. La decisione riflette la volontà del club di consolidare il reparto tra i protagonisti più determinanti del recente successo.

La serata di Como rafforza le certezze del Milan anche fuori dal campo. Durante Calciomercato – L’Originale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Mike Maignan, protagonista decisivo nella vittoria rossonera. Il messaggio è chiaro: il rinnovo è una priorità assoluta. “Il Milan conta di chiudere il rinnovo di Maignan. Avete visto la prestazione di oggi”, ha spiegato Di Marzio, sottolineando il peso specifico del portiere nel progetto tecnico. E aggiunge un concetto chiave: “Il suo rinnovo vale più di un acquisto”. Le parti sono vicinissime. Restano da sistemare solo gli ultimi dettagli, ma la direzione è tracciata: “Nei prossimi giorni si conta che dovrebbe chiudersi fino al 2031”. 🔗 Leggi su Milanzone.it

