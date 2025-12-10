Milan-Como dietrofront | niente trasferta a Perth si giocherà a San Siro Ecco quando
Il match tra Milan e Como, originariamente previsto per una trasferta a Perth, non si svolgerà più in Australia. La partita si disputerà invece a San Siro, confermando il ritorno alle tradizionali sedi italiane. La decisione rappresenta un cambio di rotta rispetto al progetto di portare l’incontro all’estero, mantenendo così la scena in Italia.
Sembra destinato a saltare il progetto di 'esportare' Milan-Como di Serie A a Perth, nella Western Australia. Si va verso la conferma del match tra rossoneri e lariani allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Ma non nel weekend dell'8 febbraio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
