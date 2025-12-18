Olimpiadi invernali San Siro occupato | Milan-Como si gioca in Australia l' 8 febbraio
L'evento sportivo più atteso dell'anno si sposta oltre i confini italiani: il derby Milan-Como, originariamente previsto in Italia, si disputerà a Perth, in Australia, l’8 febbraio. Questa scelta inedita evidenzia l’importanza globale del calcio e il desiderio di portare le emozioni del campionato in nuove piazze, coinvolgendo tifosi di tutto il mondo in una sfida unica nel suo genere.
«Milan-Como si giocherà a Perth l’8 febbraio». Lo ha annunciato il presidente della Lega serie A, Ezio Simonelli, poco prima della prima semifinale di Supercoppa Italiana a Riad. «Ho parlato con Infantino in un incontro molto cordiale - ha spiegato Simonelli ai microfoni di Mediaset -. Avevamo dubbi sugli arbitri, che dovranno essere asiatici, ma Collina mi ha dato ampie rassicurazioni sulle. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Milan-Como si gioca a Perth l’8 febbraio: l’annuncio ufficiale della Serie A. L’arbitro sarà asiatico
Leggi anche: Milan - Como si gioca in Australia: la Serie A è in cerca di fondi
Mariah Carey alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Mariah Carey illumina San Siro: pop e sport si fondono all'apertura di Milano Cortina 2026; L'Inter non giocherà il quarto di Coppa Italia a San Siro; Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026: all'evento inaugurale di Milano Cortina ci sarà Mariah Carey.
Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026: all'inaugurazione di Milano Cortina si esibirà anche Pierfrancesco Favino - La star americana Mariah Carey sarà una delle protagoniste a San Siro il 6 febbraio 2026 per la Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina ... vogue.it
Olimpiadi invernali, San Siro occupato: Milan-Como si gioca in Australia - Lo ha annunciato il presidente della Lega serie A, Ezio Simonelli, poco prima della prima semifinale di Supercoppa Italiana a Riad ... msn.com
Mariah Carey canterà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a San Siro - Cortina, la regina della musica pop mondiale protagonista il 6 febbraio 2026 della cerimonia inaugurale allo stadio Meazza. ilgiorno.it
Milano si prepara ad accogliere le Olimpiadi invernali anche così facebook
Per la gestione del traffico generato dalle Olimpiadi invernali, il Cantone dei Grigioni si aspetta che l'Italia contribuisca con 4 milioni di franchi, coprendo la maggior parte dei costi del piano previsto. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.