Olimpiadi invernali San Siro occupato | Milan-Como si gioca in Australia l' 8 febbraio

L'evento sportivo più atteso dell'anno si sposta oltre i confini italiani: il derby Milan-Como, originariamente previsto in Italia, si disputerà a Perth, in Australia, l’8 febbraio. Questa scelta inedita evidenzia l’importanza globale del calcio e il desiderio di portare le emozioni del campionato in nuove piazze, coinvolgendo tifosi di tutto il mondo in una sfida unica nel suo genere.

«Milan-Como si giocherà a Perth l’8 febbraio». Lo ha annunciato il presidente della Lega serie A, Ezio Simonelli, poco prima della prima semifinale di Supercoppa Italiana a Riad. «Ho parlato con Infantino in un incontro molto cordiale - ha spiegato Simonelli ai microfoni di Mediaset -. Avevamo dubbi sugli arbitri, che dovranno essere asiatici, ma Collina mi ha dato ampie rassicurazioni sulle. 🔗 Leggi su Feedpress.me

