Dopo le perquisizioni, lo sgombero e le proteste popolari dei giorni scorsi, più di duemila persone oggi sono scese in strada a Torino per partecipare a un corteo in difesa del centro sociale Askatasuna. La protesta è partita da Palazzo Nuovo, sede di facoltà umanistiche e psicologiche e coordinamento di molte proteste cittadine, al grido di “Askatasuna vuol dire libertà, nessuno ci fermerà” e “Guai a chi ci tocca”. Presenti al corteo numerose famiglie e bambini, oltre a delegazioni solidali provenienti da tantissime città e diverse bandiere No Tav (una delle storiche battaglie del centro sociale) e palestinesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corteo contro lo sgombero dell’Askatasuna, migliaia di persone a Torino

