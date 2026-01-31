A Torino, durante il corteo per chiedere la riapertura di Askatasuna, si sono visti anche Zerocalcare, Subsonica e Willie Peyote. La manifestazione si è svolta pacificamente, con tanti cittadini che hanno portato cartelli e slogan contro lo sgombero. Tra i manifestanti, sono spuntati anche cartelli contro

È partita alle 14:30 la grande manifestazione di Torino contro lo sgombero di Askatasuna. Tre i cortei che portano la loro solidarietà al centro sociale, e non mancano nomi altisonanti dell’attivismo: a Porta Nuova è arrivato Zerocalcare, ma tra i dimostranti c’è anche Nicoletta Dosio, storica portavoce dei NoTav. Non mancano gli slogan contro il governo: “Meloni sionista, sei tu la terrorista“. Zerocalcare alla manifestazione per Askatasuna In piazza anche i Subsonica e Willie Peyote Gli slogan contro "Meloni sionista" Zerocalcare alla manifestazione per Askatasuna Corriere della Sera ha immortalato il noto fumettista romano Michele Rech, al secolo Zerocalcare, che non ha mai fatto mistero del suo attivismo in termini di diritti civili e appartenenza politica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Al corteo per Askatasuna a Torino arriva Zerocalcare, spuntano anche cartelli contro "Meloni sionista"

Nella giornata di oggi, Torino è stata teatro di scontri durante un corteo contro lo sgombero di Askatasuna.

Torino, al via la protesta nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna: tre cortei in azioneSgombero di Askatasuna: a Torino migliaia di manifestanti in piazza tra alta tensione e controlli di sicurezza. Ecco gli aggiornamenti. notizie.it

Corteo per Askatasuna, una manifestante: Arrivano persone da tutta Italia, non siamo soliIl corteo nazionale di solidarietà ad Askatasuna è previsto oggi, sabato 31 gennaio 2026, a Torino con due spezzoni principali: il primo partirà alle 14 dalla stazione di Porta Susa, raccogliendo sind ... lastampa.it

Manifestazione pro Askatasuna a #Torino: il corteo partito da Porta Susa (video Fmb) Leggi i servizi su www.iltorinese.it - facebook.com facebook

Corteo nazionale contro lo sgombero di Askatasuna - la diretta da Torino x.com