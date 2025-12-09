Una ragazza denuncia | Mi hanno violentata fuori dalla metro a Roma
Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato notte nei pressi della fermata Jonio a Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, per chiarire la dinamica dei fatti. La chiamata dall'ospedale e l'avvio delle indagini L'allarme è scattato qualche ora dopo quando la studentessa si è recata in ospedale. Avrebbe raccontato di essere.
