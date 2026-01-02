Meteo Mario Giuliacci avverte | dove arriva la neve Befana sotto zero

Il nuovo anno si apre con un’ondata di freddo più intensa del previsto. Le previsioni dei principali modelli meteorologici indicano un abbassamento delle temperature e l’arrivo della neve in alcune zone d’Italia. Mario Giuliacci segnala condizioni di gelo, con la Befana che si aspetta temperature sotto zero. Resta aggiornato sulle previsioni per pianificare al meglio le attività delle prossime settimane.

Il nuovo anno si apre con un inverno più rigido del previsto: dopo un inizio mite, le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici (tra cui ECMWF, GFS e previsioni di siti come ilmeteo.it e 3bmeteo.com) indicano un progressivo calo termico e possibilità di nevicate a bassa quota, soprattutto intorno all'Epifania. Il primo weekend di gennaio, come spiega meteogiuliacci.it, (3-4 gennaio) vedrà maltempo prevalente al Centro-Sud, con piogge intense su Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e regioni tirreniche. Le temperature risaliranno temporaneamente, confinando la neve alle quote appenniniche più alte (oltre 1500-1600 metri). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci avverte: dove arriva la neve, Befana sotto zero Leggi anche: Meteo, Mario Giuliacci lancia l'allarme per l'Epifania: "Aria gelida e neve" Leggi anche: Meteo, Mario Giuliacci: "Un ciclone si abbatte sull'Italia". Ecco dove Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Meteo, Mario Giuliacci avverte: dove arriva la neve, Befana sotto zero | .it; Meteo, Mario Giuliacci lancia l'allarme per l'Epifania: Aria gelida e neve | .it. Meteo, Giuliacci non ha dubbi: "Tre colate artiche". Inizio di gennaio polare - Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci , l’Italia si prepara ad affrontare una ... msn.com

