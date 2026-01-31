Meteo le previsioni in Campania per sabato 31 gennaio 2026

In Campania il tempo di sabato 31 gennaio 2026 si mantiene stabile. A Avellino ci saranno nuvole sparse alternate a qualche schiarita, ma niente pioggia in arrivo. La giornata si presenta senza particolari problemi meteorologici, con condizioni abbastanza tranquille lungo tutta la regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 31 gennaio 2026. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1658m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1643m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

