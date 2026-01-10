Meteo le previsioni in Campania per sabato 10 gennaio 2026
Ecco le previsioni meteo in Campania per sabato 10 gennaio 2026. La giornata si caratterizza da condizioni di nuvolosità diffusa, con piogge deboli che si intensificano e poi si attenuano nel corso del pomeriggio. Le temperature saranno moderate, e in serata il cielo si schiarirà progressivamente. Questa analisi fornisce un quadro chiaro delle condizioni climatiche previste, utile per pianificare attività e spostamenti nella regione.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 10 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 19mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1183m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 11mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
