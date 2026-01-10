Ecco le previsioni meteo in Campania per sabato 10 gennaio 2026. La giornata si caratterizza da condizioni di nuvolosità diffusa, con piogge deboli che si intensificano e poi si attenuano nel corso del pomeriggio. Le temperature saranno moderate, e in serata il cielo si schiarirà progressivamente. Questa analisi fornisce un quadro chiaro delle condizioni climatiche previste, utile per pianificare attività e spostamenti nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 10 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 19mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1183m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 11mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per sabato 10 gennaio 2026

