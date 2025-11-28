Previsioni meteo ultimo weekend di novembre tra schiarite e nuovo peggioramento

Repubblica.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il freddo proseguirà nelle prossime ore con altre nevicate a quote collinari, specie tra Abruzzo e Molise. 🔗 Leggi su Repubblica.it

previsioni meteo ultimo weekend di novembre tra schiarite e nuovo peggioramento

© Repubblica.it - Previsioni meteo, ultimo weekend di novembre tra schiarite e nuovo peggioramento

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

previsioni meteo ultimo weekendPrevisioni meteo, ultimo weekend di novembre tra schiarite e nuovo peggioramento - it, conferma che anche gli ultimi 3 giorni di novembre faranno registrare minime diffusamente sottozero al Nord mentre al Centro- Da repubblica.it

Meteo: Weekend, ennesimo Fronte Perturbato con Pioggia e Neve, i dettagli per Sabato e Domenica - Quasi non eravamo più abituati a condizioni del genere, ma basta riannodare il filo della memoria per ricordare che la fine di Novembre, in Italia, è spesso caratterizzata da piogge abbondanti e tempe ... Come scrive ilmeteo.it

previsioni meteo ultimo weekendMeteo Italia: nuova perturbazione nel weekend con pioggia, neve e forti raffiche di vento - Sud si registrano fenomeni temporaleschi intensi e forti raffiche di vento tali da far ... Come scrive meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Previsioni Meteo Ultimo Weekend