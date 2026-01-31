Questa mattina le forze dell’ordine sono arrivate davanti alla scuola Chiodo di Viareggio per un controllo a sorpresa. Circa un centinaio di studenti sono stati fermati e ispezionati, mentre alcuni di loro facevano già uso del metal detector prima dell’inizio delle lezioni. La decisione di intervenire è stata presa anche se “radio scuola” aveva annunciato i controlli solo a partire dalla prossima settimana. La scena si è svolta in modo tranquillo, ma ha attirato l’attenzione di molti passanti.

Li stavano aspettando anche se “radio scuola“ aveva indicato l’avvio dei controlli a partire dalla prossima settimana. Invece ieri mattina il suono della prima campanella delle 8 è stato preceduto dall’accoglienza di decine di rappresentanti delle forze dell’ordine. Le divise della polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale schierate agli ingressi dell’istituto “Einaudi Chiodo“ hanno controllato con i metal detector mobili a paletta un centinaio di studenti prima dell’ingresso. Gli strumenti erano pronti a segnalare il minimo elemento sospetto, che fosse una cintura oppure un mazzo di chiavi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Metal detector prima della lezione. Forze dell’ordine davanti al Chiodo. Controlli su un centinaio di ragazzi

Approfondimenti su Chiodo Viareggio

Questa mattina i ministri dell’Istruzione e dell’Interno hanno firmato una circolare che riguarda l’uso del coltello tra i giovani e i controlli nelle scuole.

Le forze dell'ordine hanno iniziato i controlli di sicurezza davanti all’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, dopo l’omicidio di Abanoub Youssef.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Chiodo Viareggio

Argomenti discussi: Più insegnanti? Ma no, meglio un metal detector; Metal detector. Il problema, importante e da non sottovalutare, è quello della sicurezza nelle aule scolastiche; La Spezia, controlli con metal detector in scuola di Abanoub Youssef; Metal detector prima della lezione. Forze dell’ordine davanti al Chiodo. Controlli su un centinaio di ragazzi.

Metal detector prima della lezione. Forze dell’ordine davanti al Chiodo. Controlli su un centinaio di ragazziA due settimane dalla morte di Abanoub Youssef ieri mattina sono scattate le misure di prevenzione. Stupore tra i giovani e anche voci contrarie sul provvedimento: Bisogna tornare alla cultura del ri ... msn.com

La Spezia, controlli con metal detector nella scuola del ragazzo ucciso da compagnoLeggi su Sky TG24 l'articolo La Spezia, controlli con metal detector nella scuola del ragazzo ucciso da compagno ... tg24.sky.it

Cresce il dibattito sull’uso dei metal detector nelle scuole. La proposta, formalizzata in una direttiva congiunta dei ministri dell'Istruzione dell'Interno, Valditara e Piantedosi, prevede controlli mirati in istituti con “criticità documentate” - facebook.com facebook

Studente ucciso a La Spezia, controlli con metal detector a scuola x.com