Metal detector e cani antidroga nelle scuole di La Spezia dopo l’omicidio di Abanoub Youssef | controlli davanti all’istituto Einaudi-Chiodo

Le forze dell'ordine hanno iniziato i controlli di sicurezza davanti all’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, dopo l’omicidio di Abanoub Youssef. Mettono in campo metal detector e cani antidroga, cercando di rassicurare studenti e genitori. Le verifiche sono iniziate questa mattina e continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di prevenire eventuali problemi e garantire un ambiente più sicuro.

Le forze dell’ordine hanno avviato i primi controlli di sicurezza davanti all’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Carabinieri e polizia hanno utilizzato metal detector portatili e unità cinofile per verificare gli studenti prima dell’inizio delle lezioni. Le operazioni si sono svolte nei minuti precedenti al suono della campanella, con gli agenti posizionati all’esterno della struttura scolastica. I dispositivi mobili hanno permesso di ispezionare gli studenti in ingresso per rilevare la presenza di oggetti metallici. I cani addestrati hanno affiancato gli operatori durante le verifiche. I controlli rafforzati arrivano a due settimane dall’omicidio di Abanoub Youssef, studente diciottenne di origine egiziana.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Abanoub Youssef Omicidio di Abanoub Youssef, giusto introdurre controlli e metal detector a scuola? Il sondaggio del Secolo Il tragico omicidio di Abanoub Youssef presso l’istituto Chiodo di La Spezia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole. Metal detector davanti scuola dopo l’omicidio del 18enne a La Spezia: accolta richiesta della preside Questa mattina davanti a una scuola di La Spezia è comparso un metal detector. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Abanoub Youssef Argomenti discussi: Metal detector e cani antidroga in tre scuole a Pavia, la prof: Perquisiti soprattutto studenti stranieri; Violenza all'istituto Corni, arriva la polizia con cani e metal detector; Basta violenza nelle scuole a Napoli, pronti i metal detector: Si parte a campione; Controlli già da due anni alla periferia Est di Napoli. La Spezia, controlli con i metal detector nella scuola del ragazzo uccisoSono iniziati i primi controlli all'ingresso dell'Istituto Einaudi Chiodo. Forze dell'ordine schierate, con cani delle unità cinofile e metal detector a due ... ilsecoloxix.it Metal detector e cani antidroga in tre scuole a Pavia, la prof: Perquisiti soprattutto studenti stranieriIeri [mercoledì 28 gennaio, ndr] c'è stato un blitz della polizia nella scuola dove insegno – racconta a Fanpage.it un' insegnante di Pavia, che chiede di rimanere anonima -. I ragazzi sono stati an ... fanpage.it Dopo l’omicidio di Abanoub Youssef, lo studente ucciso nei giorni scorsi alla Spezia, si rafforzano le misure di sicurezza attorno agli istituti scolastici cittadini - facebook.com facebook Studente accoltellato e ucciso a scuola a La Spezia: riunione in Prefettura per fare il punto sulla situazione dopo l'omicidio di Abanoub Youssef. Via libera ai metal detector portatili. #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.