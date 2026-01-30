Nkunku-Roma no del Milan | salta l’opzione per i giallorossi | CM

Il Milan ha detto no e ora la Roma deve cercare un’altra strada. Con il mercato invernale ormai quasi chiuso, le squadre sono a caccia di opportunità per rafforzare le proprie rose. La trattativa per Nkunku sembra ormai sfumata, e i giallorossi devono orientarsi su altre opzioni prima della chiusura delle trattative.

Il calciomercato invernale volge al termine e le società stanno cercando di trovare le occasioni giuste per rinforzare le proprie rose. In casa Milan è arrivata la notizia di un accordo con Mateta del Crystal Palace, un’operazione che potrebbe dare l’ok alla partenza di Nkunku, finito nel mirino di diverse squadre, tra cui la Roma. Milan, no alla Roma per Nkunku (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Christopher Nkunku non sarà alla Roma. Sul calciatore resta forte l’interesse del Fenerbahce con il Milan che potrebbe chiudere una doppia operazione, facendo entrare in rosa Mateta e salutando Nkunku. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Approfondimenti su Nkunku Roma

La Roma, dopo aver ufficializzato gli acquisti di Robinio Vaz e Donyell Malen, continua a valutare possibili rinforzi per la prossima stagione.

La Roma mostra interesse per Niccolò Fortini, giovane esterno in crescita.

Ultime notizie su Nkunku Roma

Pedullà: Sondaggi di Roma, Fenerbahce e Atletico Madrid per NkunkuOre frenetiche in casa Milan che sta provando a chiudere per Jean Mateta del Crystal Palace. Condizione necessaria la cessione di Christopher Nkunku. Aggiornamenti arrivano da Alfredo ... milannews.it

Milan, Nkunku resta sul mercato: tre opzioni dall'estero, ecco cosa sta succedendoMilan, in bilico la posizione in rossonero di Nkunku: l'attaccante francese non ha ancora convinto del tutto e può partire ... msn.com

Su #Nkunku ci sono anche #Napoli ed #Atalanta. Sondaggio della #Roma che però non ha approfondito. All’estero sono arrivati interessamenti da varie squadre, anche di Premier. x.com

Prestazione deludente per la coppia d'attacco partita titolare ieri sera contro la #Roma composta da #Leao e #Nkunku Dovrebbe essere il duo Pulisic-Fullkrug a giocare lì davanti secondo voi Scrivete nei commenti la vostra opinione - facebook.com facebook