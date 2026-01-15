Avellino si appresta ad affrontare una fase importante della stagione, caratterizzata da un riequilibrio tra la gestione delle attività sul campo e le dinamiche di mercato. Dopo un periodo di stabilità tecnica, la squadra si prepara a nuove sfide, mentre il mercato entra nel vivo, richiedendo attenzione e strategie mirate per consolidare il percorso della squadra.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino si prepara a una fase cruciale della stagione, muovendosi su un doppio binario che vede da una parte il ritorno alla normalità tecnica nel quartier generale biancoverde e, dall’altra, un mercato che entra nelle sue ore più calde e convulse. Dopo aver smaltito l’attacco influenzale che aveva decimato lo spogliatoio, il tecnico Raffaele Biancolino si ritrova finalmente a gestire quei “ piacevoli problemi di abbondanza ” che ogni allenatore vorrebbe avere. In vista dei prossimi impegni, i dubbi principali riguardano la zona mediana e la difesa, con i ballottaggi tra Cancellotti ed Enrici e la staffetta a centrocampo tra il Sounas e Besaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, equilibrio sottile tra gestione del campo e incastri di mercato

Leggi anche: Juve, tra ritorni possibili e incastri di mercato: Chiesa e Frattesi al centro

Leggi anche: Avellino, mercato di equilibrio: uscite mirate e innesti funzionali

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Avellino, perde l'equilibrio e cade: paura per un'operatrice ecologica #Avellino facebook