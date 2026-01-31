Il mercato delle auto in Italia si avvia verso un 2026 senza grandi sorprese. Le previsioni indicano che le immatricolazioni resteranno sotto i 1,54 milioni di pezzi. La domanda sembra stabile, senza segnali di crescita o calo drastico. La strada sembra segnata per un anno tranquillo, con numeri simili a quelli degli ultimi anni.

Il mercato automobilistico italiano si prepara a un 2026 caratterizzato da stabilità, con un volume stimato di immatricolazioni che non supererà i 1,54 milioni di unità. Questo dato, elaborato dall’Osservatorio Previsioni e Mercato di UNRAE e Prometeia, segna un punto di equilibrio dopo anni di oscillazioni estreme causate dalla pandemia, dalla crisi dei semiconduttori e dalle continue evoluzioni normative legate alla transizione energetica. Il mercato sembra aver trovato una nuova normalità, con un livello di attività che si mantiene in una fascia compresa tra 1,50 e 1,57 milioni di immatricolazioni, un range che appare ormai consolidato come il nuovo punto di riferimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercato auto Italia: si prevede un 2026 stabile che non andrà oltre 1,54 milioni di immatricolazioni

