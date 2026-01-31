Mentre la frana a Niscemi si estende e mette in allerta tutta la zona, la segretaria del Pd, Schlein, si dedica a lanciare polemiche sul Ponte. La discussione sui fondi per l’opera, che dovrebbe collegare Sicilia e Calabria, resta in secondo piano rispetto alle emergenze sul campo. La situazione si fa sempre più critica e il partito continua a chiedere di spostare i soldi, ignorando le reali necessità di chi vive sotto minaccia di nuovi smottamenti.

L’area a rischio si allarga e il Pd continua con il solito tormentone: spostate i fondi stanziati per l’opera che unirà Sicilia e Calabria sulla ricostruzione. Come se ci fosse un legame. Salvini: non se ne parla. È vero che il bilancio dello Stato talvolta sembra fatto di vasi comunicanti, però non che se c’è da rifare un ospedale a Belluno, si prendono i fondi dalle Olimpiadi invernali di Cortina. Funziona così soltanto nei dibattiti da bar Sport. O nella propaganda al tempo di Elly Schlein, che si è accostata al problema della frana di Niscemi, avanzata minacciosamente anche ieri, con la stessa competenza dell’umarell che bercia ai cantieri con le mani dietro la schiena. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mentre avanza la frana a Niscemi la Schlein fa propaganda anti-Ponte

La Protezione Civile segnala una frana significativa a Niscemi, con oltre 1.

L'emergenza causata dal maltempo a Niscemi richiede interventi urgenti.

