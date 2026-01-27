Frana Niscemi Schlein | pochi 100mln dirottare 1 mld da Ponte Messina

L'emergenza causata dal maltempo a Niscemi richiede interventi urgenti. Attualmente, i 100 milioni disponibili sono considerati insufficienti, e il PD propone di destinare un miliardo di euro dal progetto del Ponte Messina per fronteggiare i danni e sostenere le zone colpite. Una soluzione che evidenzia l'importanza di risorse adeguate per la gestione delle emergenze nel Sud Italia.

Roma, 27 gen. (askanews) – Per fare fronte ai danni provocati dal maltempo al sud sono "insufficienti" i 100 milioni stanziati, il Pd chiede di "dirottare un miliardo" dai soldi per il ponte di Messina. Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein, a margine della sua visita a Niscemi, la città colpita da una grande frana. In generale, ha spiegato, il ciclone ha provocato "2 miliardi di danni, è insufficiente la cifra di 100 milioni stanziata ieri. Chiediamo di trovare tutte le risorse che servono per dare risposte immediate a questi territori". Aggiunge la Schlein: "Abbiamo proposto che venisse immediatamente dirottato un miliardo che era stato messo sul progetto del ponte ma che non potrà essere usato nel 2026 per il blocco della corte dei conti.

