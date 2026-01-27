La Protezione Civile | A Niscemi frana tutta la collina Schlein | Usare un miliardo di euro stanziati per il Ponte sullo Stretto

La Protezione Civile segnala una frana significativa a Niscemi, con oltre 1.500 sfollati e un contributo mensile fino a 900 euro. La situazione richiede interventi rapidi per garantire la sicurezza e il supporto alle persone colpite, mentre si discute sull’utilizzo di fondi pubblici per progetti infrastrutturali come il Ponte sullo Stretto.

«L'intera collina sta crollando sulla piana di Gela. Abbiamo fatto un primo sopralluogo con la componente scientifica del centro di competenza del Dipartimento della Protezione civile, il professore Nicola Casagli, che ha messo in evidenza non solo quello che è visibile ma che in realtà è l'intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela. La frana è ancora attiva». Lo ha detto il capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, che a Niscemi (Caltanissetta) sta partecipando alla riunione col presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, nel centro operativo comunale (Coc) per fare il punto sulla frana nel comune. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

«A Niscemi l'intera collina sta franando»: l'allarme del capo della Protezione Civile. Sfollati, fondi fino a 900 euro a famigliaLa scoperta dopo una ricognizione aerea dei tecnici. Mille gli sfollati, ma sono destinati ad aumentare ... msn.com

Le incredibili immagini della #frana che in queste ore sta colpendo la città di #Niscemi (Caltanissetta), in Sicilia. Il fronte di distacco si estende per 4 km e sta mettendo a rischio interi quartieri della città. La Protezione Civile ha già evacuato più di 1.000 person x.com