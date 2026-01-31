Meloni polemizzano sull’Ice ma chiedono a Usa di difendere Ue

Meloni si scaglia contro le polemiche sull’Ice, accusando alcuni di criticare gli USA senza voler fare altrettanto per difendere l’Europa. La presidente del Consiglio ha chiesto agli Stati Uniti di assumersi le proprie responsabilità e proteggere gli interessi dell’Unione, sottolineando come sia ingiusto criticare solo da una parte. La discussione si accende sulle relazioni internazionali e sulla coerenza delle posizioni politiche di chi si pronuncia pubblicamente.

"Non trova che sia un paradosso che proprio quelli che fanno continuamente polemica sui rapporti con gli Stati Uniti, che si stracciano le vesti per una presenza di esponenti delle forze di sicurezza statunitensi durante le Olimpiadi, come accade sempre in questi eventi con i diversi Paesi alleati, poi chiedano agli Stati Uniti di continuare a occuparsi della nostra difesa? Credo che questa confusione sia uno dei nostri principali problemi". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un colloquio con il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa.

